Доля проблемных кредитов в банках снижается второй месяц подряд - НБУ

Кредитный портфель украинских банков за октябрь 2020 года сократился на 2,8% – до 1,088 трлн грн, в том числе объем неработающих кредитов (NPL) – на 7,6%, до 471,96 млрд грн, сообщается в отчетности, размещенной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно ей, доля неработающих кредитов в банковской системе в октябре 2020 года снизилась с 45,62% до 43,37.

Нацбанк указал, что за октябрь портфель кредитов корпоративному сектору, уменьшился на 2,6% – до 829,3 млрд грн (в том числе доля NPL в нем – на 6%, до 406,19 млрд грн), в свою очередь, портфель кредитов физлицам сократился на 5,3% – до 211,24 млрд грн (NPL – на 16,4%, до 64,79 млрд грн).

Одновременно объем межбанковских кредитов сократился на 1,8% – до 41,22 млрд грн (в том числе NPL сохранился на уровне 982 млн грн), в то время как объем займов, выданных органам государственной власти и местного самоуправления, возрос на 2,2% – до 6,39 млрд грн (NPL снизился на 75 млн грн до нуля).

Согласно данным Нацбанка, по итогам октября доля NPL в портфеле кредитов корпоративному сектору сократилась на 1,96 процентных пункта (до 48,98%), кредитов населению – на 4,1 п.п. (до 30,67%), межбанковских кредитов – на 0,04 п.п. (до 2,3%) и кредитов органам госвласти – на 1,2 п.п. (до 0,01%).

В отчете центробанка указывается, что кредитный портфель государственных банков без ПриватБанка за октябрь-2020 вырос на 2% – до 301,28 млрд грн (в том числе объем NPL в нем – на 1%, до 129,4 млрд грн), тогда как кредитный портфель ПриватБанка сократился на 11% – до 277,07 млрд грн (NPL – на 14%, до 212,62 млрд грн).

Помимо того, за октябрь кредитный портфель банков с иностранным капиталом уменьшился на 1% (до 342,82 млрд грн), а с частным – вырос на 2% (до 166,98 млрд грн), при этом объем NPL в них сократился соответственно на 4% (до 102,52 млрд грн) и на 0,1% (до 27,44 млрд грн).

Таким образом, по итогам октября-2020 доля NPL в кредитных портфелях государственных банков (без ПриватБанка) снизилась на 0,6 п.п. (до 42,9%), в ПриватБанке – на 2,5 п.п. (до 76,7%), в банках с иностранным капиталом – на 0,8 п.п. (до 29,9%) и в банках с частным – на 0,37 п.п. (до 16,44%).

Как сообщалось, по итогам 2019 года доля NPL в украинских банках сократилась на 4,5 п.п.