Справочный курс гривны 3 декабря вырос на 15,12 коп до 28,2931 грн/$1

|Показатель
|02.12.2020
|03.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.4443
|28.2931
|0.532
Данные: НБУ
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12:20 03.12.2020 |
Национальный банк 3 декабря повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 15.12 коп. до 28.2931 UAH/USD.
|Показатель
|02.12.2020
|03.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.4443
|28.2931
|0.532
Данные: НБУ
|
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