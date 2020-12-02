Активы ломбардов за 9 мес. 2020 года снизились на 9% - НБУ

Активы ломбардов за январь-сентябрь 2020 года сократились на 9% - до 4,1 млрд грн, свидетельствует обнародованный на сайте Национального банка Украины (НБУ) обзор небанковского финансового сектора.

Согласно ему, за июль-сентябрь 2020 года активы ломбардов выросли на 1,2%, в то время как за третий квартал прошлого года этот показатель увеличился на 4,6% (до 4,1 млрд грн).

НБУ уточнил, что объем предоставленных новых кредитов в третьем квартале вырос в 1,4 раза по сравнению с предыдущим кварталом - до 4,35 млрд грн.

По состоянию на сентябрь 2020 года 47% активов ломбардов составляли кредиты, в то время как пассивы состояли из кредиторской задолженности (45,6%) и собственного капитала (41,8%). Сумма предоставленных под залог кредитов составила 11,99 млрд грн, в том числе займы под залог изделий из драгоценных металлов и камней (80,8%) и под залог бытовой техники (18,8%).

По данным НБУ, чистая прибыль ломбардов по итогам третьего квартала составила 119 млн грн, в частности, общая сумма полученных доходов выросла на 57% - до 2,798 млрд грн, общая сумма расходов - на 56,7%, до 2,679 млрд грн.

Расходы на аренду и заработную плату составляют 19% и 18,6%, общих расходов соответственно. Отмечается, что расходы ломбардов также идут на охрану (2,5% от общей суммы), рекламу (2,4%), формирование резервов (2,1%) и финансовые затраты (2,3%).

НБУ отметил, что количество ломбардов за третий квартал уменьшилось на два и составило 304 учреждения, 13 из которых не предоставляли услуги с начала 2020 года и 18 из которых (без учета зарегистрированных на временно-оккупированных территориях) не подали отчетность в Нацбанк.