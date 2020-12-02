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Рада в первом чтении поддержала легализацию виртуальных валют
2 декабря Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект 3637 "О виртуальных активах", что может легализовать рынок цифровых валют в Украине.
Решение было принято по сокращенной процедуре, поддержали проект закона 230 депутатов, 1 - «против», еще 68 - «Воздержались».
"Эксперты оценивают объем транзакций в Украине с виртуальными активами около 150-200 миллионов долларов в день, а капитализация виртуальных активов составляет более 2 миллиардов долларов. Но, к сожалению, все это время вся отрасль заходится абсолютно в тени ", - рассказал во время выступления в парламенте Председатель подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере цифровых инноваций и публичных данных Алексей Жмеренецкий.
По словам вицепремьер-министра - Министра цифровой трансформации Михаил Федорова, международные криптокомпании отныне смогут регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.
Именно Минцифра будет регулятором рынка, кроме отдельных случаев, где вступает НБУ или Нацкомиссия по ценным бумагам.
По словам Жмеренецкого, этот законопроект подходит к понятию активов комплексно и не рассматривает их исключительно как криптовалюту. Он является базовым, то есть определяет все базовые понятия и определения, связанные с виртуальными активами, а также перечень поставщиков услуг в данной области.
Отмечается, что "О виртуальных активах" дополняет ранее принятый закон о предотвращении отмывания средств, полученных преступным путем и адаптирует рекомендации FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег - ЭП).
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