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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рада в первом чтении поддержала легализацию виртуальных валют

15:08 02.12.2020 |

Финансы, Право

 

2 декабря Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект 3637 "О виртуальных активах", что может легализовать рынок цифровых валют в Украине.

Решение было принято по сокращенной процедуре, поддержали проект закона 230 депутатов, 1 - «против», еще 68 - «Воздержались».

"Эксперты оценивают объем транзакций в Украине с виртуальными активами около 150-200 миллионов долларов в день, а капитализация виртуальных активов составляет более 2 миллиардов долларов. Но, к сожалению, все это время вся отрасль заходится абсолютно в тени ", - рассказал во время выступления в парламенте Председатель подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере цифровых инноваций и публичных данных Алексей Жмеренецкий.

По словам вицепремьер-министра - Министра цифровой трансформации Михаил Федорова, международные криптокомпании отныне смогут регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.

Именно Минцифра будет регулятором рынка, кроме отдельных случаев, где вступает НБУ или Нацкомиссия по ценным бумагам.

По словам Жмеренецкого, этот законопроект подходит к понятию активов комплексно и не рассматривает их исключительно как криптовалюту. Он является базовым, то есть определяет все базовые понятия и определения, связанные с виртуальными активами, а также перечень поставщиков услуг в данной области.

Отмечается, что "О виртуальных активах" дополняет ранее принятый закон о предотвращении отмывания средств, полученных преступным путем и адаптирует рекомендации FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег - ЭП).
По материалам: Экономическая правда
 

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