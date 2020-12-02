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Евро снижается к доллару 2 декабря после достигнутых максимумов с весны 2018 года
13:22 02.12.2020 |
Курс евро коррекционно снижается по отношению к доллару в среду днем после достижения максимальной отметки с конца апреля 2018 года и в ожидании заседания ЕЦБ на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.09 EET курс евро к доллару снижался до 1,2059 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,207 доллара за евро. При этом ранее в ходе торгов среды показатель достиг 1,2089 пункта - максимума с конца апреля 2018 года. Курс доллара к иене увеличивался до 104,67 иены со 104,3 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 91,36 пункта.
Курс евро перешел к снижению по отношению к доллару после роста во вторник и утром в среду, в результате которого был достигнут максимум с конца апреля 2018 года. Аналитики считают, что курс единой европейской валюты может оказаться под давлением из-за ожиданий инвесторов относительно того, что ЕЦБ на ближайшем заседании 10 декабря может принять меры для ограничения быстрого укрепления евро.
"ЕЦБ мог бы прокомментировать динамику курса валюты, но я думаю, что будет сложно остановить укрепление евро. Трудно не отдавать предпочтение евро в то время, когда в еврозоне наблюдается профицит торгового баланса, а люди продают доллар", - сказал агентству Рейтер главный валютный стратег Daiwa Securities Мицуо Имаидзуми (Mitsuo Imaizumi).
Трейдеры также обратили внимание на статистику из еврозоны, согласно которой безработица в регионе в октябре уменьшилась до 8,4% с 8,5% в сентябре, что совпало с прогнозами аналитиков.
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