Справочный курс гривны 2 декабря вырос на 11,22 коп до 28,4443 грн/$1

|Показатель
|01.12.2020
|02.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.5565
|28.4443
|0.214
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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13:15 02.12.2020 |
Национальный банк 2 декабря повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 11.22 коп. до 28.4443 UAH/USD.
|Показатель
|01.12.2020
|02.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.5565
|28.4443
|0.214
Данные: НБУ
|
|
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