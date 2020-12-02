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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 02.12.2020
11:06 02.12.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 2 декабря 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрстройинвестбанк
|28,4900
|Правекс
|28,5500
|Укрэксимбанк
|28,4700
|Укрстройинвестбанк
|28,5900
|Форвард банк
|28,4500
|OTP Bank
|28,6000
|Правекс
|28,4500
|Банк Сич
|28,6000
|Глобус
|28,4500
|Банк инвестиций и сбережений
|28,6000
|Аккордрбанк
|28,4500
|Глобус
|28,6500
|Банк Сич
|28,4300
|Коминвестбанк
|28,6500
|Скай банк
|28,4000
|Форвард банк
|28,6500
|Коминвестбанк
|28,4000
|Приватбанк
|28,6533
|Банк инвестиций и сбережений
|28,4000
|Укрэксимбанк
|28,6700
|Альфа-банк
|28,4000
|Аккордрбанк
|28,7000
|OTP Bank
|28,4000
|Скай банк
|28,7500
|Ощадбанк
|28,3800
|Ощадбанк
|28,7800
|Приватбанк
|28,3000
|Украинский Капитал
|28,8000
|Украинский Капитал
|27,8000
|Альфа-банк
|28,9900
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрэксимбанк
|34,2500
|Правекс
|34,2000
|Скай банк
|34,2000
|OTP Bank
|34,2500
|Банк инвестиций и сбережений
|34,1500
|Укрстройинвестбанк
|34,2500
|Аккордрбанк
|34,0500
|Ощадбанк
|34,3500
|Укрстройинвестбанк
|34,0000
|Форвард банк
|34,3500
|Приватбанк
|34,0000
|Банк Сич
|34,4000
|Коминвестбанк
|34,0000
|Коминвестбанк
|34,4000
|Глобус
|34,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|34,4500
|Банк Сич
|34,0000
|Глобус
|34,5000
|OTP Bank
|34,0000
|Украинский Капитал
|34,5000
|Альфа-банк
|33,9500
|Аккордрбанк
|34,5500
|Форвард банк
|33,8500
|Скай банк
|34,6000
|Ощадбанк
|33,4800
|Приватбанк
|34,6021
|Правекс
|33,2000
|Укрэксимбанк
|34,6500
|Украинский Капитал
|33,0000
|Альфа-банк
|34,9500
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