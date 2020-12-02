Глава ЕЦБ увидела в стейблкоинах угрозу финансовой стабильности

Распространение стейблкоинов несет риски для финансовой стабильности и денежного суверенитета, считает глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Свою позицию она представила в статье для журнала L'ENA hors les murs.

Руководитель европейского регулятора признала, что создатели стейблкоинов пытаются решить проблему отсутствия доверия к криптовалютным активам. Благодаря этому их инструменты могут получить распространение в платежной отрасли.

В этом случае, как считает Лагард, появляется угроза «значительного оттока» банковских депозитов. Другая опасность кроется в стейблкоинах, поддерживаемых глобальными компаниями.

«Их доминирующее положение может навредить конкуренции и потребительскому выбору, а также вызвать озабоченность касательно конфиденциальности и злоупотребления персональными данными», - написала глава ЕЦБ.

Затрагивая тему криптовалют, Лагард указала на отсутствие эмитента с обязательствами перед потребителями. По ее словам, пользователи не могут полагаться на такие активы из-за высокой волатильности, низкой ликвидности и спекулятивного характера, что препятствует выполнению последними функции денег.

В статье руководитель ЕЦБ подчеркнула, что цифровая валюта (CBDC) будет дополнять наличные деньги. Аналогичное заявление Лагард сделала в сентябре, отметив, что регулятор должен воспользоваться потенциальными выгодами от технологий.



