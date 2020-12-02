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Курс доллара к мировым валютам 2 декабря остается у минимума за 2,5 года
08:21 02.12.2020 |
Курс доллара остается у минимальных отметок с весны 2018 года в среду утром, инвесторы больше склонны к риску на ожиданиях поддержки экономики США и надеждах по поводу вакцины от коронавируса, что негативно для более надежного доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.07 EET курс евро к доллару рос до 1,2074 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,207 доллара за евро, ранее показатель достиг 1,2083 пункта - максимума с начала мая 2018 года. Курс доллара к иене увеличивался до 104,39 иены со 104,3 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,15%, до 91,17 пункта, показатель находится у самой низкой отметки с конца апреля 2018 года.
Ряд позитивных для экономики факторов поддерживает склонность рынков к риску, что негативно отражается на спросе на доллар, традиционно более надежную валюту. Так, во вторник группа сенаторов от обеих партий США представила проект экстренной поддержки для американской экономики в связи с пандемией коронавируса на 908 миллиардов долларов.
Кроме того, эффективность уже по нескольким вакцинам была оценена как высокая, и разрабатывающие их компании отправляют запросы регуляторам на использование и регистрацию их препаратов.
Ранее медицинский регулятор США FDA сообщил в релизе, что рассмотрит заявку Moderna на вакцину от COVID 17 декабря на заседании консультационного комитета регулятора. Документы на регистрацию вакцины от COVID-19, разработанной британо-шведской фармацевтической AstraZeneca, будут поданы в компетентные органы в течение недели, а Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Европейском союзе.
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