Финансовые новости
- |
- 02.12.20
- |
- 02:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Денежные переводы в Украину вернулись на уровень прошлого года
16:29 01.12.2020 |
Объем частных переводов в Украину из-за границы по октябрь 2020 года составил 1063 млн долларов. Это на 11 млн долларов меньше, чем годом ранее (1074 млн долларов).
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
В то же время за январь-октябрь объем переводов составил 9 555 млн долларов. Это на 2,3% (на 220 млн долларов) меньше, чем годом ранее (9 775 млн долларов).
НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-октябре 2020 года по неформальным каналам в Украину было переведено 3 561 млн долларов, что на 1285 млн долларов меньше, чем за этот же период годом ранее (4 846 млн долларов).
Напомним, по данным НБУ рост частных переводов из-за границы был одной из причин укрепления курса гривні к доллару в 2019 году. По данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составила 12 017 млн долларов, что на 8,2% больше, чем за 2018 год (11 111 млн долларов).
В НБУ еще до начала кризиса констатировали замедление роста трудовой миграции из Украины.
Как сообщало РБК-Украина, объем частных переводов в Украине за январь-сентябрь составил 8 481 млн долларов. Это на 2,5% (на 220 млн долларов) меньше, чем годом ранее (8 701 млн долларов).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Даниил Гетманцев: Мы готовы отложить фискализацию еще на год для всех, кроме рисковых групп бизнеса
|По стопам «Самопомощи». Что общего у Климкина, Данилюка и Рябошапки
|Скандальный старт Киевского облсовета: Как «слуги Коломойского» власть делили
|Минфин хочет ввести электронный аудит для всех налогоплательщиков с 2027
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Количество заключенных договоров «Зеленая карта» с начала года упало на 44,99%
|Минфин установил ставку ОВГЗ на 3-мес. 10% и 11-мес. 11%
|В ЕС сохраняют опасения относительно независимости Нацбанка
|Денежные переводы в Украину вернулись на уровень прошлого года
|Страховщики недооценили экономические последствия пандемии - глава Swiss Re
|Евро 1 декабря силил рост к доллару на статистике из еврозоны
Это интересно
|Daimler запатентовал индексы для электрических Mercedes-AMG
|«Никаких мобильных телефонов». США категорически против голосовых звонков в самолетах
|В Genesis GV70 добавят сканер отпечатков пальцев и датчик, следящий за дыханием младенца
|Samsung и Apple забрали себе более 90% всей прибыли на рынке смартфонов. Samsung нарастила показатель почти вдвое
|Австрийская деревня Fucking сменит название из-за шутников и краж вывесок
|Ferrari представила трековый суперкар 488 GT Modificata
|Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров