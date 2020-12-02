Евро 1 декабря силил рост к доллару на статистике из еврозоны

По состоянию на 12.27 EET курс евро к доллару рос до 1,1971 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1928 доллара за евро; курс доллара к иене увеличивался при этом до 104,38 иены со 104,27 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,14%, до 91,74 пункта.

Инвесторы во вторник обратили внимание на ряд экономических данных, показывающих состояние экономики Европы в период коронавируса. Так, безработица в Германии в ноябре неожиданно снизилась до 6,1% с 6,2% в октябре, а индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в ноябре снизился до 53,8 пункта с 54,8 пункта в октябре, но при этом аналитики ждали снижения до 53,6 пункта.

Кроме того, потребительские цены в еврозоне в ноябре снизились на 0,3%, сильнее прогноза аналитиков, ожидавших дефляцию в 0,2%.

Теперь инвесторы, торгующие парой "евро-доллар", ожидают во вторник и среду выступлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла и министра финансов Стивена Мнучина перед конгрессом США. Менее двух недель назад Мнучин запросил у ФРС возврат неиспользованных 455 миллиардов долларов из кредитных программ в рамках выделенного в этом году пакета экономической помощи Cares Act.

"Учитывая все это, будет интересно посмотреть, что два официальных лица скажут по этому поводу, и намекнет ли Пауэлл на другие способы стимулирования экономики США", - сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик JFD Group Хараламбос Писурос (Charalambos Pissouros). Он также отметил, что отсутствие нового пакета стимулов делает вероятным новые монетарные решения со стороны ФРС. Если это произойдет, "доллар США и другие активы-убежища могут оказаться под давлением", считает эксперт.