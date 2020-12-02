Справочный курс гривны 1 декабря понижен на 6,11 коп до 28,5565 грн/$1

|Показатель
|30.11.2020
|01.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.4954
|28.5565
|0.214
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:24 01.12.2020 |
Национальный банк 1 декабря понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 6.11 коп. до 28.5565 UAH/USD.
|Показатель
|30.11.2020
|01.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.4954
|28.5565
|0.214
Данные: НБУ
|
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