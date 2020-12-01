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Мошенники завысили цену биткоина для продажи акций Bitcoin Inc.
Организаторы новой мошеннической схемы предложили пользователям приобрести корпоративные акции некой компании Bitcoin Inc. на $210 млн.
Максимальный лимит полных корпоративных акций Bitcoin Inc. якобы составляет 1000 единиц. Мошенники утверждают, что после достижения биткоином курса в $21 000 стоимость акции Bitcoin Inc. выросла до $210 000. В действительности биткоин в этом году еще не поднимался выше $19 500 на большинстве бирж.
Акции продаются под тикером USDCX. Все 210 млн монет выпущены 17 дней назад и находятся на смарт-контракте под названием «BITCOIN INC. USDCX».
Для участия в продаже USDCX инвесторам предлагается приобрести стейблкоин USDC и перевести его на указанный адрес. Пока что мошенники получили один перевод на 110 USDC, который, вероятно, отправили сами для придания схеме правдоподобности.
По информации из открытых источников, основанная в 2010 году в США организация Bitcoin Inc. «создана с целью продвижения биткоина и систем биржевых товаров на блокчейне среди широкой общественности и в частном секторе».
Сайт организации ссылается на реальный домен bitcoin.org, зарегистрированный в 2008 году еще до запуска биткоина. Он также содержит форму для пожертвования в пользу Bitcoin Inc. с помощью Coinbase и покупку биткоина через ту же биржу.
В реестре юридических лиц США есть несколько компаний с названием Bitcoin Inc., однако рассматриваемая организация, скорее всего, была зарегистрирована в Огайо в 2019 году. Ведущий на сайт Bitcoin Inc. домен сменил владельца в 2020 году.
Напомним, в июле консорциум Centre впервые добавил в черный список Ethereum-аккаунт пользователя с $100 000 в криптовалюте USDC по запросу правоохранительных органов.
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