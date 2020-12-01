Финансовые новости
- |
- 01.12.20
- |
- 11:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 01.12.20
10:40 01.12.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|30 октября
|52488.1
|2 ноября
|55556.7
|3 ноября
|53241.4
|4 ноября
|46672.8
|5 ноября
|45780.3
|6 ноября
|46826.8
|9 ноября
|47208.1
|10 ноября
|43578.7
|11 ноября
|57412.1
|12 ноября
|59063.5
|13 ноября
|55443.0
|16 ноября
|62077.8
|17 ноября
|60835.3
|18 ноября
|57504.4
|19 ноября
|55816.7
|20 ноября
|52807.5
|23 ноября
|55267.1
|24 ноября
|57729.7
|25 ноября
|58137.3
|26 ноября
|55961.8
|27 ноября
|58811.8
|30 ноября
|54748.3
|1 декабря
|51546.4
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 1 декабря - 28,4962 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Даниил Гетманцев: Мы готовы отложить фискализацию еще на год для всех, кроме рисковых групп бизнеса
|По стопам «Самопомощи». Что общего у Климкина, Данилюка и Рябошапки
|Скандальный старт Киевского облсовета: Как «слуги Коломойского» власть делили
|Минфин хочет ввести электронный аудит для всех налогоплательщиков с 2027
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.11.20
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 30.11.20
|Остаток средств на корсчетах банков 01.12.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 30.11.2020
|В Украине снизились негативные ожидания финсектора на следующие полгода - НБУ
|Кредиторам неплатежеспособных банков в октябре выплатили 478 миллионов
Это интересно
|Австрийская деревня Fucking сменит название из-за шутников и краж вывесок
|Ferrari представила трековый суперкар 488 GT Modificata
|Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров
|Представлены умные часы Redmi Watch с NFC, компактные и дешёвые
|Представлены уже ставшие хитом Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 4G
|Крах Huawei уже произошёл в Европе. Доля компании упала до 8,8%
|Audi TT обзавелась мощной спецверсией