Финансовые новости
- |
- 01.12.20
- |
- 11:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 30.11.2020
10:34 01.12.2020 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|30.10.2020
|4.9167
|02.11.2020
|5.6944
|03.11.2020
|5.5929
|04.11.2020
|5.3180
|05.11.2020
|5.6325
|06.11.2020
|6.0031
|09.11.2020
|5.1559
|10.11.2020
|5.7028
|11.11.2020
|5.8246
|12.11.2020
|5.5837
|13.11.2020
|5.6126
|16.11.2020
|5.6990
|17.11.2020
|5.7275
|18.11.2020
|5.5700
|19.11.2020
|5.2220
|20.11.2020
|5.6818
|23.11.2020
|5.4660
|24.11.2020
|5.5413
|25.11.2020
|5.6600
|26.11.2020
|5.6389
|27.11.2020
|5.6938
|30.11.2020
|5.1113
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Даниил Гетманцев: Мы готовы отложить фискализацию еще на год для всех, кроме рисковых групп бизнеса
|По стопам «Самопомощи». Что общего у Климкина, Данилюка и Рябошапки
|Скандальный старт Киевского облсовета: Как «слуги Коломойского» власть делили
|Минфин хочет ввести электронный аудит для всех налогоплательщиков с 2027
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.11.20
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 30.11.20
|Остаток средств на корсчетах банков 01.12.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 30.11.2020
|В Украине снизились негативные ожидания финсектора на следующие полгода - НБУ
|Кредиторам неплатежеспособных банков в октябре выплатили 478 миллионов
Это интересно
|Австрийская деревня Fucking сменит название из-за шутников и краж вывесок
|Ferrari представила трековый суперкар 488 GT Modificata
|Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров
|Представлены умные часы Redmi Watch с NFC, компактные и дешёвые
|Представлены уже ставшие хитом Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 4G
|Крах Huawei уже произошёл в Европе. Доля компании упала до 8,8%
|Audi TT обзавелась мощной спецверсией