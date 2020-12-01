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Доллар 1 декабря торгуется разнонаправленно к евро и иене
08:11 01.12.2020 |
Курс доллара уменьшается к евро и растет к иене во вторник утром, инвесторы продолжают оценивать ситуацию с новым коронавирусом и ожидают каких-то действий от Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.31 EET курс евро к доллару рос до 1,1955 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1928 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 104,39 иены со 104,27 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,06%, до 91,81 пункта.
Число случаев инфицирования коронавирусом в мире продолжает расти. Прирост показателя близок к рекордному в ряде стран, при этом в выходные в мире были выявлены рекордные более чем 747 тысяч подтвержденных случаев за сутки, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Максимальный прирост тогда был зарегистрирован и в США - более чем на 205 тысяч. Это негативно с точки зрения перспектив мировой экономики.
При этом в последнее время появились новости о разработке сразу нескольких вакцин от коронавируса, так вакцина компании Moderna при первоначальном анализе третьей фазы испытаний показала эффективность в 94,1%, а при тяжелых случаях COVID-19 ее эффективность составила 100%.
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл уже отметил, что новости о разработке вакцины довольно позитивны для экономики США в среднесрочной перспективе.
"Есть общее мнение о том, что что-то будет на декабрьском заседании (ФРС - ред.)", - приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега BNZ Джейсона Вона (Jason Wong). Как объяснил эксперт, такое ожидание связано с тем, что в последние месяцы регулятор не предпринимал значимых изменений в своей политике.
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