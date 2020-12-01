Справочный курс гривны 30 ноября понижен на 2,11 коп до 28,4592 грн/$1

|Показатель
|27.11.2020
|30.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.4592
|28.4954
|0.127
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:24 30.11.2020 |
Национальный банк 30 ноября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.62 коп. до 28.4954 UAH/USD.
|Показатель
|27.11.2020
|30.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.4592
|28.4954
|0.127
Данные: НБУ
|
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