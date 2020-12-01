Евро 30 ноября обновил максимум за три месяца к доллару

Курс евро в понедельник днем растет по отношению к доллару, чуть ранее обновив максимум за три месяца на волне оптимизма вокруг восстановления экономики и роста аппетита к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.31 EET курс евро к доллару рос до 1,1976 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1962 доллара за евро. Ранее в ходе торгов евро обновлял максимум за три месяца, дойдя до 1,1984 доллара. Курс доллара к иене рос при этом до 104,25 иены со 104,07 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 91,74 пункта. Ранее индекс опускался до минимума за 2,5 года в 91,65 пункта.

Привлекательность американского доллара, как актива-убежища, падает, поскольку оптимизм вокруг новостей об успешных разработках вакцины от коронавируса вселяет надежду на скорое восстановление экономической активности в мире. Так, многие европейские страны постепенно смягчают карантинные ограничения.

Надежду на улучшение экономической ситуации в мире рынкам добавила статистика из Китая. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в ноябре ускорился до 52,1 пункта против 51,4 в октябре, прогноз составлял 51,5 пункта. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности.

"Похоже, что на валютном рынке царит общая склонность к риску, когда доллар и иена падают, а евро растет... Хорошее настроение было поддержано рядом обнадеживающих индикаторов, выпущенных накануне", - считает аналитик BDSwis Маршалл Джиттлер (Marshall Gittler), которого цитирует газета Wall Street Journal.