Доллар 30 ноября дешевеет на фоне рисковых настроений

Курс доллара уменьшается к основным мировым валютам в понедельник утром, рынки более склонны к риску на фоне ожиданий по стимулированию экономики и вакцинам от коронавируса, что поддерживает рисковые настроения и сдерживает более надежный доллар, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.26 EET курс евро к доллару рос до 1,197 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1962 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 103,88 иены со 104,07 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,1%, до 91,7 пункта.

"Темы остаются знакомыми: общая слабость доллара на фоне улучшения аппетита к риску. Такое настроение, скорее всего, продолжится и в декабре, и при встрече Федеральной резервной системы США, на которой возможны дальнейшие действия, учитывая краткосрочные риски по вирусу в Соединенных Штатах", - цитирует агентство Рейтер слова аналитиков банка ANZ.

Несмотря на риски по пандемии, новости об эффективности вакцин от коронавируса и ожидание дальнейших мер стимулирования экономики поддерживают склонность трейдеров к риску. Рынки США с начала ноября выросли на 11-13%, Азии - на 10-15%. Такая ситуация сдерживает спрос на доллар, который традиционно является более надежным активом.

Рынки ожидают во вторник и среду выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла перед Конгрессом США. В пятницу будет опубликована статистика по безработице в США в ноябре.