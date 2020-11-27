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НБУ третью неделю отказывается от интервенций на межбанке
17:19 27.11.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 23 по 27 ноября не осуществлял интервенции на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие две недели, свидетельствуют данные, размещенные на сайте центробанка в пятницу.
Согласно им, в целом с начала 2020 года Нацбанк купил в резервы $4,55 млрд, продал – $3,80 млрд.
Уточняется, что в марте он израсходовал на поддержку гривни $2,2 млрд, июле – $368,70 млн, сентябре – $197,5 млн, тогда как чистая покупка центробанка в апреле составила $678,80 млн, мае – $660,6 млн, июне – $1,155 млрд, августе – $460,5 млн, октябре – $208,3 млн.
Как сообщалось, после стремительного укрепления в начале ноября с 28,62 грн/$1 (2 ноября) до 28,1 грн/$1 (9 ноября), нацвалюта начала ослабляться, но в конце второй недели месяца (13 ноября) вернулась к 28,1 грн/$1. При этом, начиная с третьей недели ноября, гривня вернулась к падению и к концу этой недели достигла 28,53 грн/$1.
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