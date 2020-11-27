Справочный курс гривны 27 ноября понижен на 2,11 коп до 28,4592 грн/$1

|Показатель
|26.11.2020
|27.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.4381
|28.4592
|0.074
Данные: НБУ
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12:17 27.11.2020 |
Национальный банк 27 ноября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.11 коп. до 28.4592 UAH/USD.
|Показатель
|26.11.2020
|27.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.4381
|28.4592
|0.074
Данные: НБУ
|
|
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