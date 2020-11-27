Эмитенты криптокарт заявили об усиленном контроле со стороны Visa и Mastercard

Платежные гиганты Visa и Mastercard строже относятся к потенциальным эмитентам карт, если их деятельность связана с цифровыми активами. Об этом пишет The Block.

В последнее время обе корпорации расширили сотрудничество с криптовалютными компаниями. В июне процессинговый сервис Wirex получил статус лицензированного участника сети Mastercard, а к программе Fast Track от Visa за текущий год присоединились сразу несколько проектов.

Однако платежные сети требуют от потенциальных партнеров доказательств того, что используемые цифровые активы поступили из надежных источников.

CEO дружественного к криптовалютам банка Ziglu Марк Хипперсон отметил, что Mastercard потребовала от них информацию об идентификации пользователей, мониторинге транзакций и проверках на мошенничество и отмывание денег.

Глава Wirex Павел Матвеев заявил, что Visa отслеживает отдельные транзакции, чтобы убедиться в «легитимности их происхождения». Для этого корпорация пользуется инструментами фирм Chainalysis и Elliptic.

По словам представителя Mastercard, платежная сеть руководствуется установленными в 2019 году принципами, в соответствии с которыми связанные с криптовалютами партнеры должны предоставлять подробную информацию об используемых ими методах противодействия мошенничеству и отмыванию денег.

В Visa такой подход назвали «усиленной осмотрительностью».

Напомним, в конце октября биржа Coinbase анонсировала запуск дебетовой карты Visa с кешбэком в биткоине и Stellar для пользователей из США.



