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Мнение: цена биткоина пала жертвой торговли с плечом
08:38 27.11.2020 |
Одной из главных причин снижения цены биткоина примерно на $3000 стала массовая ликвидация позиций с плечом. Такое мнение в разговоре с CoinDesk выразил CEO Stack Funds Мэттью Дибб.
«Биткоин стал жертвой массированных ликвидаций сделок с кредитным плечом на крупных деривативных биржах», - заявил эксперт.
За сутки сумма ликвидированных позиций по криптодеривативам составила $2 млрд. Лишь за последние 12 часов показатель превысил $1,6 млрд, согласно данным Bybt.
На фоне происходящего стоимость удержания длинной позиции на рынке бессрочных контрактов, известная как ставка финансирования, выросла до 0,098%. Это признак чрезмерного использования заемных средств, указывающий на перегрев рынка.
Показатель обрушился на фоне резкого падения цены первой криптовалюты.
«Это здоровый откат», - подчеркнул Дибб.
Экономист Алекс Крюгер разделил точку зрения главы Stack Funds.
«Что произошло с биткоином??? Готов поспорить, завтра все будут спрашивать и пытаться ответить на этот вопрос. Леверидж случился, вот и все. Жадные трейдеры решили заскочить в лонги с левереджем на хаях, но затем вышли из игры. Так работают рынки», - пояснил эксперт.
Нисходящее движение также могло усилиться возобновлением возможности вывода средств с крупной криптовалютной биржи OKEx.
«Нереализованная прибыль по большинству замороженных на OKEx биткоинов составляла около 70%. Как только у этих монет появилась возможность свободно перемещаться, многие трейдеры, вероятно, продали их за доллары и стейблкоины, чтобы зафиксировать эту прибыль. Это придало значительный импульс продажам», - поделился соображениями глава CF Benchmarks Суй Чунг.
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