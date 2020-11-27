Мнение: цена биткоина пала жертвой торговли с плечом

Одной из главных причин снижения цены биткоина примерно на $3000 стала массовая ликвидация позиций с плечом. Такое мнение в разговоре с CoinDesk выразил CEO Stack Funds Мэттью Дибб.

«Биткоин стал жертвой массированных ликвидаций сделок с кредитным плечом на крупных деривативных биржах», - заявил эксперт.

За сутки сумма ликвидированных позиций по криптодеривативам составила $2 млрд. Лишь за последние 12 часов показатель превысил $1,6 млрд, согласно данным Bybt.

На фоне происходящего стоимость удержания длинной позиции на рынке бессрочных контрактов, известная как ставка финансирования, выросла до 0,098%. Это признак чрезмерного использования заемных средств, указывающий на перегрев рынка.

Показатель обрушился на фоне резкого падения цены первой криптовалюты.

Динамика ставки финансирования по бессрочным контрактам и цена биткоина. Данные: Glassnode.

«Это здоровый откат», - подчеркнул Дибб.

Экономист Алекс Крюгер разделил точку зрения главы Stack Funds.

«Что произошло с биткоином??? Готов поспорить, завтра все будут спрашивать и пытаться ответить на этот вопрос. Леверидж случился, вот и все. Жадные трейдеры решили заскочить в лонги с левереджем на хаях, но затем вышли из игры. Так работают рынки», - пояснил эксперт.

Нисходящее движение также могло усилиться возобновлением возможности вывода средств с крупной криптовалютной биржи OKEx.

«Нереализованная прибыль по большинству замороженных на OKEx биткоинов составляла около 70%. Как только у этих монет появилась возможность свободно перемещаться, многие трейдеры, вероятно, продали их за доллары и стейблкоины, чтобы зафиксировать эту прибыль. Это придало значительный импульс продажам», - поделился соображениями глава CF Benchmarks Суй Чунг.