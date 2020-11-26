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Евро 26 ноября снижается к доллару на статистике из Германии
13:43 26.11.2020 |
Курс евро в четверг днем перешел к снижению по отношению к курсу доллара на фоне публикации слабой статистики по потребительскому доверию к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.54 EET курс евро к доллару снижался до 1,1908 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1913 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 104,26 иены со 104,45 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 92,01 пункта.
В четверг евро незначительно снижается после публикации статистики по Германии. Так, согласно данным исследовательской компании Gfk, индекс доверия потребителей к экономике Германии в декабре упал до минус 6,7 пункта по сравнению с прошлым месяцем при ожидаемом снижении показателя до минус 5 пунктов. Индекс текущих экономических ожиданий в Германии в ноябре также упал до минус 0,2 пункта с 7,1 пункта в октябре, а индекс ожидания роста заработных плат в ноябре упал до 4,6 пункта с 9,8 пункта месяцем ранее.
Ранее в ходе торгов доллар опускался до минимума более чем за два года. Давление на курс доллара продолжает оказывать ситуация с коронавирусом в стране. Так, за последние семь дней в стране были зафиксированы более 1 миллиона случаев COVID-19. Кроме того, слабые данные по экономике США, опубликованные в среду, также влияют на снижение американской валюты.
Аналитики MUFG, мнение которые приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что, исходя из данных обнародованного протокола по итогам двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, политика регулятора будет продолжать сказываться на снижении курса доллара в следующем году. В рамках заседания ФРС 4-5 ноября обсуждалось влияние пандемии коронавируса на экономику США. Также регулятор принял решение о сохранении процентной ставки на уровне в 0-0,25%.
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