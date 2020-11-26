Справочный курс гривны 26 ноября понижен на 6,67 коп до 28,4381 грн/$1

|Показатель
|25.11.2020
|26.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3714
|28.4381
|0.235
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:31 26.11.2020 |
Национальный банк 26 ноября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 6.67 коп. до 28.4381 UAH/USD.
|Показатель
|25.11.2020
|26.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3714
|28.4381
|0.235
Данные: НБУ
|
|
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