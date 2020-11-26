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Южная Корея отложила налогообложение криптовалют до 2022 года
Комитет по планированию и финансам национального собрания Южной Кореи предложил отложить введение подоходного налога с криптовалютных операций до января 2022 года. Об этом сообщают местные СМИ.
Первоначально власти планировали ввести налог в октябре 2021 года. Изменение сроков парламентарии объясняют тем, что криптовалютным биржам требуется больше времени для создания эффективной инфраструктуры налогообложения.
Сейчас на биржи возложена обязанность до сентября 2021 года завершить KYC-процедуры для клиентов в рамках исполнения закона «О специальных платежах». Поправки также предполагают запрет анонимных криптовалют.
По информации издания, некоторые инвесторы уже высказали недовольство инициативами правительства по регулированию крипторынка.
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