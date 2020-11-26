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НБУ выпустил первую вертикальную сувенирную банкноту в честь космонавта Каденюка
11:54 26.11.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) в четверг выпустил первую вертикальную сувенирную неплатежную банкноту "Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины".
Согласно сообщению на сайте регулятора в четверг, тираж банкноты составляет 50 тыс. шт., в том числе 40 тыс. шт. - в сувенирной упаковке.
Указывается, что банкнота содержит большой спектр защитных элементов, в том числе оптически переменный элемент SPARK в виде земного шара (при изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются переходы от зеленого цвета до синего).
Банкнота изготовлена на бумаге с водяным знаком (изображение земного шара с материками). В толщу бумаги параллельно меньшей стороне банкноты введена 1,5-миллиметровая защитная лента, а также защитные волокна, которые приобретают флуоресцентное свечение под действием ультрафиолетовых лучей.
Нацбанк уточняет, что приобрести банкноту "Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины" можно будет в пунктах продажи НБУ и в банках-дистрибьюторах, к которым относятся Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк и ТАСкомбанк.
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