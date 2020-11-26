Доллар 26 ноября дешевеет к мировым валютам на опасениях вокруг экономики США

Курс доллара в четверг утром снижается по отношению к другим основным мировым валютам и находится в районе минимума с января 2018 года на фоне активного роста случаев коронавируса в США, что усиливает опасения за перспективы американской экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.06 EET курс евро к доллару рос до 1,1925 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1913 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 104,31 иены со 104,45 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,07%, до 91,93 пункта. Ранее в ходе торгов показатель снижался до минимума с января 2018 года в 91,9 пункта.

Инвесторы с тревогой продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в США. За последние семь дней в стране были зафиксированы более 1 миллиона случаев COVID-19. Экономические данные, опубликованные в среду, также бросили тень на перспективы одной из крупнейших мировых экономик. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 21 ноября оказалось выше ожиданий - 778 тысяч при прогнозе в 730 тысяч заявок.

Некоторые экономисты, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что вероятность потери рабочих мест в ближайшее время увеличится, поскольку многие штаты США усиливают карантинные ограничения с целью сдержать распространение COVID-19. В это же время оптимистичные новости о вакцине от коронавируса подтолкнули инвесторов к покупкам более рисковых активов, в том числе европейской валюты, а также сырьевых активов.

По мнению аналитиков рынка, на которых также ссылается агентство, падение доллара стало настолько быстрым, что в краткосрочной перспективе он может восстановиться, но при этом некоторые инвесторы все еще видят снижение в более долгосрочной перспективе, поскольку они ждут ослабления пандемии в следующем году.