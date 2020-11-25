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Проверки небанковских учреждений: НБУ предлагает обновленный проект Положения
15:51 25.11.2020 |
Национальный банк предлагает для общественного обсуждения доработанный проект Положения об инспекционных проверках небанковских финучреждений.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Национальный банк Украины с 24 ноября 2020 года начинает общественное обсуждение доработанного проекта Положения для совершенствования порядка проведения проверок участников рынков. Национальный банк учел необходимость оптимизации внутренних процессов в рамках осуществления надзора за рынками небанковских финансовых услуг. Обсуждение продлится один месяц.
Этим Положением Национальный банк намерен урегулировать такие вопросы как: виды инспекционных проверок, порядок организации и проведения инспекционных проверок, состав инспекционной группы, права и обязанности членов инспекционной группы, права и обязанности руководителей и работников объекта проверки и т.п.
"Принятие предложенного Положения позволит: урегулировать порядок проведения инспекционных проверок, обеспечить прозрачность этого процесса, дать возможность участникам реализовать право на ознакомление с результатами инспекционной проверки и предоставление соответствующих объяснений или возражений (при необходимости)", - говорится в сообщении.
Это Положение имеет целью отменить действующие распоряжения Нацкомфинуслуг от 21 января 2019 года № 102 "Об утверждении унифицированных форм актов, составленных по результатам проведения плановых (внеплановых) мероприятий государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектами хозяйствования требований законодательства в сфере хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг" и распоряжение от 31 октября 2019 года № 2181 "Об утверждении Изменений к унифицированной форме Акта, составленного по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), которые лицензируются".
Первая редакция этого документа была обнародована 15 июля 2020 года. Проект был доработан для совершенствования порядка проведения проверок участников рынков.
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