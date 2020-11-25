Курс доллара 25 ноября стабилизируется к евро

Курс доллара по отношению к евро после падения до минимума с начала сентября стабилизируется в среду днем в ожидании статистики из США, которая может указать на состояние одной из крупнейших мировых экономик, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.11 EET курс евро к доллару рос до 1,1898 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1888 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 104,38 иены со 104,43 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,13%, до 92,11 пункта.

Стабилизация курса доллара в паре с евро происходит после того, как ранее в среду он достиг до 1,193 доллара, что для американской валютой является минимумом с 2 сентября. Трейдеры в среду ждут ряда статистических данных из США. Так, американский минторг опубликует вторую оценку динамики ВВП США за третий квартал. По прогнозам аналитиков, показатель вырос на рекордные 33,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала рост на 33,1%.

Кроме того, министерство труда США сообщит данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю. По оценкам аналитиков, показатель уменьшился на 12 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 730 тысяч заявок.

В целом, давление на более надежный доллар в паре с евро продолжает оказывать улучшение рисковых настроений на фоне надежд на скорое появление вакцины от коронавируса и политических новостей в США. В понедельник Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Дональд Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение "делать что нужно" для реализации "первоначальных протоколов" в процессе передачи власти.

"Это устраняет сохраняющуюся политическую неопределенность в США и сделает передачу власти более плавной, в то время как разработки вакцин оставляют надежду на свет в конце туннеля", - отмечает аналитик BDSwis Маршалл Джиттлер (Marshall Gittler), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.