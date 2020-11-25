Справочный курс гривны 25 ноября понижен на 1,21 коп до 28,3714 грн/$1

|Показатель
|24.10.2020
|25.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3835
|28.3714
|0.043
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:20 25.11.2020 |
Национальный банк 25 ноября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.21 коп. до 28.3714 UAH/USD.
|Показатель
|24.10.2020
|25.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3835
|28.3714
|0.043
Данные: НБУ
|
|
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