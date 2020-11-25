Программа «доступных кредитов» выросла в 10 раз. На что берут деньги предприниматели

За третий квартал 2020 года объем предоставленных по программе 5-7-9 кредитов увеличился почти в 10 раз - с 1 млрд грн (по состоянию на 1.07) до 9,9 млрд грн (по состоянию на 1.10). Количество подписанных договоров возросло в 4 раза с 1033 до 4127 за аналогичный период. Об этом сообщил министр экономического развития и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По данным Минэкономики, за предыдущую неделю к программе присоединились 222 новых предпринимателя, с которыми подписаны договора на сумму 324 млн грн. В целом на сегодня уже выдано 5813 кредитов на общую сумму 13,5 млрд грн.

"Даже в условиях мирового экономического неопределенности и логического спада в планировании кредитных обязательств, спрос на программу остается", - отметил Петрашко.

Распределение по направлениям кредитования

- Инвестиционные кредиты под 5-7-9% - 2552 (44%). Проекты по приобретению или модернизации техники и оборудования, нежилой недвижимости, строительству или ремонту помещений, развитию франчайзинговых проектов с возможностью профинансировать оборотный капитал до 25%.

- Кредиты на рефинансирование под 0% - 2259 (39%). Рефинансирование кредитов, которые были ранее выданы в разных банках. До 31 марта 2021 года такие кредиты будут стоить 0%.

- Кредиты на пополнение оборотного капитала под 3% - 787 (14%). Краткосрочные кредиты на текущие потребности бизнеса (аренда, закупка сырья, зарплата, обслуживание техники и оборудования и т.д.).

- Другие виды кредитов по программе - 3%.