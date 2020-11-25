Евро 25 ноября укрепился вслед за спросом на рисковые активы

Курс евро в среду утром растет по отношению к доллару на фоне роста рисковых настроений на глобальном рынке, сохраняющегося после сообщений о вакцинах от коронавируса и политических новостей из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.02 EET курс евро к доллару растёт до 1,1901 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1888 доллара за евро; курс доллара к иене поднимается до 104,48 иены со 104,43 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,11%, до 92,12 пункта.

Инвесторы по-прежнему реагируют на новости о вакцине от коронавируса. Так, в понедельник британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее вакцины показал эффективность от 70% до 90%. Ранее в ноябре об успешных испытаниях сообщали компании Moderna, а также Pfizer и BioNTech, отмечая эффективность своих кандидатов на уровне около 95%.

Новости о вакцине дают возможность оценить перспективы восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса и постепенного выхода из кризиса, вызванного ею. Это также увеличивает спрос на более рисковые активы, к которым относится и евро.

Кроме того, участники торгов продолжают отыгрывать новости из США. В понедельник управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти.

Позднее в среду на валютный рынок может повлиять ряд макроэкономических данных. Так, ВВП США в третьем квартале, согласно второй оценке, вырос на рекордные 33,2% в пересчете на год. Кроме того, будет опубликована информация о числе числе первичных заявок на пособие по безработице, о продажах новых домов в стране и о потребительских доходах и расходах.