Минфин поднял ставки 5-6-мес. ОВГЗ до 10-10,25% и 12-мес до 10,8%, 12-мес. ОВГЗ в евро с 2,2% до 2,45%

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник существенно повысило ставки размещения и смогло увеличить объем продаж до 11,44 млрд грн с 0,37 млрд грн неделей ранее.

Согласно информации на сайте ведомства, ставка 140-дневных бумаг составила 10% против 7,5% по 119-дневным бумагам три недели назад, а по 189-дневным – 10,25% против 9% по 168-дневным две недели назад.

Помимо того по годичным бумагам доходность была повышена до 10,8% с 10,5% на прошлой неделе, по 27-мес. и по 42-мес. – соответственно до 11,4% и 11,7%, тогда как 36-мес. бумаги неделю назад продавались под 11,1%.

Это позволило Минфину разместить 140-дневные ОВГЗ на 6,96 млрд грн, 189-дневные – на 3,36 млрд грн, годичные – на 0,52 млрд грн, 27-мес. – на 0,41 млрд грн и 42-мес. – на 0,19 млрд грн.

В то же время продавец отклонил относительно небольшие заявки на общую сумму 0,25 млрд грн по номиналу, отказавшись повышать ставку 189-дневных бумаг до 10,5%, годичных – до 11,5% и 27-мес. – до 12%.

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в евро во вторник повысил ставку их размещения до 2,45% с 2,2% на предыдущем подобном аукционе 9 июня.

Продавец отклонил лишь одну из 23 заявок, поданную под 3% на EUR3 млн, и привлек EUR157,7 млн, что в 2.2 раза меньше, чем н7а июньском аукционе.





Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте Номер аукциона 133 134 135 136 137 Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000213771 Доразмещение UA4000194377 Доразмещение UA4000211330 Доразмещение UA4000207682 Доразмещение UA4000207880 Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций, шт, Дата размещения 24.11.2020 24.11.2020 24.11.2020 24.11.2020 24.11.2020 Дата оплаты за приобретенные облигации 25.11.2020 25.11.2020 25.11.2020 25.11.2020 25.11.2020 Дата погашения 14.04.2021 02.06.2021 27.10.2021 15.02.2023 22.05.2024 Дата оплаты процентов 02.12.2020 17.02.2021 26.05.2021 Дата оплаты процентов 02.06.2021 18.08.2021 24.11.2021 Дата оплаты процентов 16.02.2022 25.05.2022 Дата оплаты процентов 17.08.2022 23.11.2022 Дата оплаты процентов 15.02.2023 24.05.2023 Дата оплаты процентов 22.11.2023 Дата оплаты процентов 22.05.2024 Размер купонного платежа на одну облигацию - 83.75 - 49.20 49.95 Номинальный уровень доходности. % 10.00 16.75 10.42 9.84 9.99 Срок обращения (дней) 140 189 336 812 1 274 Дата погашения 14.04.2021 02.06.2021 27.10.2021 15.02.2023 22.05.2024 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 7 223 370 000 3 064 475 000 711 583 000 480 208 000 202 171 000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 7 223 370 000 3 024 475 000 573 548 000 410 208 000 202 171 000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 7 223 370 000 11 302 415 000 1 210 916 000 3 122 876 000 2 332 471 000 Количество поданных заявок. шт 9 4 18 7 5 Количество удовлетворенных заявок. шт 9 3 13 5 5 Максимальный уровень доходности облигаций. % 10.00 10.50 11.50 12.00 11.70 Минимальный уровень доходности облигаций. % 9.50 9.50 10.50 11.40 11.50 Установленная доходность. % 10.00 10.25 10.80 11.40 11.70 Средневзвешенная доходность. % 10.00 10.25 10.75 11.40 11.70 Поступление в бюджет 6 956 595 342.90 3 364 806 111.00 521 913 126.11 408 636 903.36 192 476 295.42 Данные: Минфин Украины Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте Номер аукциона 138 Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000213789 (Ном. в ин.вал. EUR) Номинальная стоимость 1000 Количество выставленных облигаций, шт, Дата размещения 24.11.2020 Дата оплаты за приобретенные облигации 25.11.2020 Дата погашения Дата оплаты процентов 06.05.2021 Дата оплаты процентов 04.11.2021 Размер купонного платежа на одну облигацию 12.25 Номинальный уровень доходности. % 2.45 Срок обращения (дней) 344 Дата погашения 04.11.2021 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 160 494 000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 157 494 000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 157 494 000 Количество поданных заявок. шт 23 Количество удовлетворенных заявок. шт 22 Максимальный уровень доходности облигаций. % 3.00 Минимальный уровень доходности облигаций. % 2.35 Установленная доходность. % 2.45 Средневзвешенная доходность. % 2.45 Поступление в бюджет 157 717 896.42 Данные: Минфин Украины

Как сообщалось, на минувшей неделе Минфин также повысил ставки по 15-мес. долларовым ОВГЗ с 3,7% до 3,8%.