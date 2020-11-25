Минфин поднял ставки 5-6-мес. ОВГЗ до 10-10,25% и 12-мес до 10,8%, 12-мес. ОВГЗ в евро с 2,2% до 2,45%

Согласно информации на сайте ведомства, ставка 140-дневных бумаг составила 10% против 7,5% по 119-дневным бумагам три недели назад, а по 189-дневным – 10,25% против 9% по 168-дневным две недели назад.
Помимо того по годичным бумагам доходность была повышена до 10,8% с 10,5% на прошлой неделе, по 27-мес. и по 42-мес. – соответственно до 11,4% и 11,7%, тогда как 36-мес. бумаги неделю назад продавались под 11,1%.
Это позволило Минфину разместить 140-дневные ОВГЗ на 6,96 млрд грн, 189-дневные – на 3,36 млрд грн, годичные – на 0,52 млрд грн, 27-мес. – на 0,41 млрд грн и 42-мес. – на 0,19 млрд грн.
В то же время продавец отклонил относительно небольшие заявки на общую сумму 0,25 млрд грн по номиналу, отказавшись повышать ставку 189-дневных бумаг до 10,5%, годичных – до 11,5% и 27-мес. – до 12%.
Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в евро во вторник повысил ставку их размещения до 2,45% с 2,2% на предыдущем подобном аукционе 9 июня.
Продавец отклонил лишь одну из 23 заявок, поданную под 3% на EUR3 млн, и привлек EUR157,7 млн, что в 2.2 раза меньше, чем н7а июньском аукционе.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|133
|134
|135
|136
|137
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000213771
|Доразмещение UA4000194377
|Доразмещение UA4000211330
|Доразмещение UA4000207682
|Доразмещение UA4000207880
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|24.11.2020
|24.11.2020
|24.11.2020
|24.11.2020
|24.11.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|25.11.2020
|25.11.2020
|25.11.2020
|25.11.2020
|25.11.2020
|Дата погашения
|14.04.2021
|02.06.2021
|27.10.2021
|15.02.2023
|22.05.2024
|Дата оплаты процентов
|02.12.2020
|17.02.2021
|26.05.2021
|Дата оплаты процентов
|02.06.2021
|18.08.2021
|24.11.2021
|Дата оплаты процентов
|16.02.2022
|25.05.2022
|Дата оплаты процентов
|17.08.2022
|23.11.2022
|Дата оплаты процентов
|15.02.2023
|24.05.2023
|Дата оплаты процентов
|22.11.2023
|Дата оплаты процентов
|22.05.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|83.75
|-
|49.20
|49.95
|Номинальный уровень доходности. %
|10.00
|16.75
|10.42
|9.84
|9.99
|Срок обращения (дней)
|140
|189
|336
|812
|1 274
|Дата погашения
|14.04.2021
|02.06.2021
|27.10.2021
|15.02.2023
|22.05.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|7 223 370 000
|3 064 475 000
|711 583 000
|480 208 000
|202 171 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|7 223 370 000
|3 024 475 000
|573 548 000
|410 208 000
|202 171 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|7 223 370 000
|11 302 415 000
|1 210 916 000
|3 122 876 000
|2 332 471 000
|Количество поданных заявок. шт
|9
|4
|18
|7
|5
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|9
|3
|13
|5
|5
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.00
|10.50
|11.50
|12.00
|11.70
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|9.50
|10.50
|11.40
|11.50
|Установленная доходность. %
|10.00
|10.25
|10.80
|11.40
|11.70
|Средневзвешенная доходность. %
|10.00
|10.25
|10.75
|11.40
|11.70
|Поступление в бюджет
|6 956 595 342.90
|3 364 806 111.00
|521 913 126.11
|408 636 903.36
|192 476 295.42
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|138
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000213789 (Ном. в ин.вал. EUR)
|Номинальная стоимость
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|24.11.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|25.11.2020
|Дата погашения
|Дата оплаты процентов
|06.05.2021
|Дата оплаты процентов
|04.11.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|12.25
|Номинальный уровень доходности. %
|2.45
|Срок обращения (дней)
|344
|Дата погашения
|04.11.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|160 494 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|157 494 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|157 494 000
|Количество поданных заявок. шт
|23
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|22
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|3.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|2.35
|Установленная доходность. %
|2.45
|Средневзвешенная доходность. %
|2.45
|Поступление в бюджет
|157 717 896.42
Данные: Минфин Украины
Как сообщалось, на минувшей неделе Минфин также повысил ставки по 15-мес. долларовым ОВГЗ с 3,7% до 3,8%.