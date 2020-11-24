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Еще один крупный город в Китае проведет раздачу цифрового юаня
12 декабря власти китайского города Сучжоу проведут распределение цифрового юаня среди его жителей. Лотерея в виде «красных конвертов» будет приурочена к сезону распродаж в конце года, пишет The Block со ссылкой на местные СМИ.
Впервые слухи о подобных планах появились в декабре 2019 года. В апреле 2020 года Народный банк Китая подтвердил старт испытаний цифрового юаня (Digital Currency Electronic Payment, DCEP) в четырех городах, включая Сучжоу. Сообщалось, что в них примут участие 19 магазинов и ресторанов, включая заведения сетей McDonald's и Starbucks.
Распределение цифрового юаня в Сучжоу повторит опыт Шэньчжэня, где его обладателями стали 50 тысяч резидентов этого города. Тогда победители лотереи получили по 200 юаней (~$29,5), которые было необходимо потратить в 3389 точках до 18 октября.
Новшеством станет возможность совершения транзакций без наличия интернета. Для этого будет достаточно простого касания смартфонов с поддержкой NFC и установленными кошельками.
Издание предполагает, что вскоре подобное тестирование проведут власти другого китайского города Чэнду. Об этом может говорить реклама функции «внутреннего тестового кошелька» в мобильном приложении для резидентов города, запущенная одним из крупнейших банков страны Industrial and Commercial Bank of China.
Напомним, в конце октября Huawei представил смартфон Mate 40 со встроенным аппаратным кошельком для цифровой валюты центробанка Китая.
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