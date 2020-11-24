Евро 24 ноября ускорил рост к доллару на макростатистике из Германии

Курс евро во вторник днем увеличивает темпы роста к курсу доллара после публикации данных о ВВП Германии и деловом климате в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.50 EET курс евро к доллару рос до 1,1888 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,184 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшался до 104,21 иены со 104,54 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,35%, до 92,18 пункта.

Поддержку евро оказывает макростатистика. Так, ВВП Германии, по окончательной оценке, в третьем квартале 2020 года снизился на 3,9% в годовом выражении при ожидаемом снижении на 4,1%. В то же время в квартальном выражении экономика Германии выросла на 8,5%, что также оказалось лучше прогнозов.

Кроме того, по данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии опустился в ноябре до 90,7 пункта по сравнению с 92,7 пункта в октябре. При этом аналитики ожидали снижения показателя до 90,1 пункта.

Участники торгов во вторник также отыгрывают новости из США. Президент страны Дональд Трамп распорядился делать все необходимое для передачи власти Джо Байдену. Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти.

Стратеги Rabobank, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что на данный момент рынки находятся "на распутье", поскольку необходимо понять, нужно ли сосредотачиваться на негативных последствиях коронавируса или на "будущем возвращении к нормальному состоянию".