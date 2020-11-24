Справочный курс гривны 24 ноября понижен на 1,86 коп до 28,3835 грн/$1

|Показатель
|23.10.2020
|24.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3649
|28.3835
|0.066
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12:16 24.11.2020 |
Национальный банк 24 ноября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.86 коп. до 28.3835 UAH/USD.
|Показатель
|23.10.2020
|24.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3649
|28.3835
|0.066
Данные: НБУ
|
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