Мнение: приток стейблкоинов на биржи «спас» текущее ралли биткоина

Увеличение балансов биржевых кошельков со стейблкоинами в начале октября нейтрализовало риск приостановки роста цены биткоина после преодоления отметки в $12 000. Об этом в интервью Forbes сказал CEO CryptoQuant Ки Йон-Джу.

По словам эксперта, в этот момент киты начали переводить часть монет на биржи с целью их последующей реализации. В дальнейшем более весомым оказался поток стабильных монет, направленный на покупку первой криптовалюты.

Глава CryptoQuant напомнил, что стейблкоины вроде Tether многими воспринимаются как более удобная по сравнению с фиатом форма хранения капитала. В дальнейшим они облегчают покупку криптовалют. По этой причине приток стейблкоинов с личных кошельков на биржи, как правило, говорит о растущем интересе быков.

«Мы рассматриваем рост числа переводов пользователями стабильных монет на депозиты бирж как потенциальное давление на покупку. Исторически это всегда предшествовало взлету цены первой криптовалюты», - сказал Джу.

По его мнению, несмотря на сильные технические позиции биткоина после достижения отметки $18 000, настораживает рост ставки фондирования на ведущих биржах биткоин-фьючерсов.

На Binance Futures и Bybit этот параметр достиг 0,15% и 0,074% при среднем значении в 0,01%. Это может указывать на перегрев текущего восходящего импульса.

Биржи используют ставку фондирования для достижения равновесия на рынке. В случае сильного расхождения вверх от равновесного значения усиливается вероятность фиксации прибыли.

По данным CryptoQuant, в минувшие выходные киты на Coinbase стали увеличивать объем выставленных ордеров на продажу.

По мнению Джу, если давление китов на Coinbase приведет к консолидации биткоина, а ставки фондирования продолжат рост, то шансы на переход к коррекции в ближайшее время заметно усилятся.



