Финансовые новости
- |
- 24.11.20
- |
- 01:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ просит Раду сохранить банковскую тайну
13:41 23.11.2020 |
Национальный банк Украины предлагает профильному комитету Верховной рады не поддерживать создание единого реестра счетов физлиц и юрлиц и индивидуальных банковских сейфов. Создание реестра предусмотрено законопроектом № 4135 "Об основах антикоррупционной политики на 2020-2024 годы".
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, 5 ноября Верховная рада приняла документ в первом чтении. Согласно законопроекту доступ к реестру планируется предоставить правоохранительным и контролирующим органам.
"НБУ считает, что предлагаемый законопроектом способ получения правоохранительными и контролирующими органами информации, которая составляет банковскую тайну, фактически означает нивелирование института такой тайны. Как следствие, это может привести к ухудшению состояния защиты частной информации и снижению доверия к банковской системе", - говорится в сообщении НБУ.
В НБУ напомнили, что сегодня основания и порядок раскрытия банковской тайны по требованию правоохранительных и контролирующих органов четко определены законом Украины "О банках и банковской деятельности".
Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 15 ноября приняла за основу в первом чтении законопроект №4135 Кабинета министров об антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.
Напомним, по состоянию на 1 октября 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) составила 567,4 млрд грн. По сумме гарантиями фонда полностью покрывается 39,3% вкладов, что составляет 222,8 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Борьба с коррупцией ради увеличения коррупции. Почему мы не можем выйти из замкнутого круга
|Начало конца. Как коллективный Медведчук будет скидывать Зеленского с трона
|Путин берет измором. Почему не надо ждать открытия новых КПВВ на Донбассе
|Позитив недели. Новейшая РСЗО «Буревій» сможет попасть во врага с расстояния 65 км
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Новогодний марафон: как выбрать крутые подарки для друзей и родственников?
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 23.11.20
|На рынке офисов Киева в конце 2020-2021гг ожидается выход 15 бизнес-центров с около 400 тыс. кв. м – NAI Ukraine
|Прибыль банковской системы Украины в октябре сократилась в 1,6 раза - НБУ
|НБУ просит Раду сохранить банковскую тайну
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 20.11.20
|Справочный курс гривны 23 ноября понижен на 1,06 коп до 28,3649 грн/$1
|Биржи АТР 23 ноября закрылись в плюсе на ослаблении опасений за мировую экономику
Это интересно
|Microsoft назвала телевизоры LG лучшими для HDR-игр на Xbox Series X
|Вот каким будет новый бюджетный кроссовер Renault
|Самый большой в мире процессор Cerebras оказался в сотни раз быстрее суперкомпьютера на базе NVIDIA GPU
|Geely разработает новый двигатель совместно с Daimler
|Более 80% кибершпионов действуют в государственных интересах
|Apple согласна заплатить 113 млн долларов, чтобы уладить дело о намеренном замедлении смартфонов
|Комиссия в App Store снижена вдвое. Но только для малого бизнеса