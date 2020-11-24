Справочный курс гривны 23 ноября понижен на 1,06 коп до 28,3649 грн/$1

|Показатель
|20.10.2020
|23.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3543
|28.3649
|0.475
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12:23 23.11.2020 |
Национальный банк 23 ноября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.06 коп. до 28.3649 UAH/USD.
|Показатель
|20.10.2020
|23.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3543
|28.3649
|0.475
Данные: НБУ
|
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