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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23.11.2020
11:11 23.11.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23 ноября 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрстройинвестбанк
|28,3500
|Земельный капитал
|28,3672
|Укрэксимбанк
|28,3200
|OTP Bank
|28,4000
|Банк Сич
|28,3000
|Банк Сич
|28,4500
|Аккордрбанк
|28,3000
|Пивденный
|28,4500
|Земельный капитал
|28,2821
|Правекс
|28,4500
|Креди Агриколь
|28,2700
|Укрстройинвестбанк
|28,4500
|Правекс
|28,2500
|Форвард банк
|28,4500
|Ощадбанк
|28,2500
|Креди Агриколь
|28,4700
|Коминвестбанк
|28,2500
|Приватбанк
|28,4900
|Банк инвестиций и сбережений
|28,2500
|Глобус
|28,5000
|Форвард банк
|28,2000
|Окси банк
|28,5000
|Окси банк
|28,2000
|Укрэксимбанк
|28,5200
|Альфа-банк
|28,2000
|Аккордрбанк
|28,5500
|OTP Bank
|28,2000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,5500
|Приватбанк
|28,1500
|Коминвестбанк
|28,5500
|Глобус
|28,1500
|Ощадбанк
|28,7000
|Пивденный
|28,0000
|Украинский Капитал
|28,8000
|Украинский Капитал
|27,8000
|Альфа-банк
|28,8500
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрэксимбанк
|33,5000
|Укрстройинвестбанк
|33,6000
|Земельный капитал
|33,4917
|Банк Сич
|33,6500
|Банк Сич
|33,4500
|OTP Bank
|33,7000
|OTP Bank
|33,4500
|Земельный капитал
|33,7286
|Креди Агриколь
|33,4200
|Коминвестбанк
|33,7500
|Укрстройинвестбанк
|33,4000
|Пивденный
|33,7500
|Банк инвестиций и сбережений
|33,4000
|Правекс
|33,7500
|Форвард банк
|33,3500
|Аккордрбанк
|33,8000
|Коминвестбанк
|33,3500
|Банк инвестиций и сбережений
|33,8000
|Приватбанк
|33,3000
|Глобус
|33,8000
|Альфа-банк
|33,3000
|Креди Агриколь
|33,8000
|Аккордрбанк
|33,3000
|Окси банк
|33,8000
|Пивденный
|33,2500
|Ощадбанк
|33,8000
|Окси банк
|33,2500
|Форвард банк
|33,8000
|Глобус
|33,2000
|Приватбанк
|33,8983
|Правекс
|33,1000
|Украинский Капитал
|33,9000
|Ощадбанк
|33,0000
|Укрэксимбанк
|33,9000
|Украинский Капитал
|32,7000
|Альфа-банк
|34,2000
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