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Pantera Capital: за дефицитом биткоина на рынке стоят PayPal и Cash App
09:54 23.11.2020 |
Начало поддержки биткоина платежной компанией PayPal в комбинации с активными покупками через приложение Cash App от Square оказывает существенное влияние на дефицит первой криптовалюты и, соответственно, ведет к росту цены актива. Об этом говорится в последнем письме инвестиционной компании Pantera Capital.
По оценкам компании, на Cash App приходится покупка 40% всех выпускаемых биткоинов. PayPal только запустила сервис для прямой покупки криптовалют, и это уже оказывает огромное воздействие на рынок, говорится в докладе.
По расчетам аналитиков, пользователи PayPal скупают около 70% всех выпускаемых биткоинов. Об этом говорит рост объемов на регулируемой бирже itBit, за которой стоит партнер PayPal компания Paxos.
Пунктирная горизонтальная линия на графике представляет общее предложение вновь выпускаемых биткоинов плюс первоначальный объем itBit. По мнению Pantera Capital, если этот рост продолжится, в течение нескольких недель одна только PayPal начнет скупать больше биткоинов, чем выпускается.
Исследователи утверждают, что уже сейчас клиенты PayPal и Cash App полностью изымают из обращения все биткоины, ежедневно добываемые майнерами.
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