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Доллар дешевеет 23 ноября на фоне роста спроса на рисковые активы
08:08 23.11.2020 |
Курс доллара к другим основным мировым валютам снижается в понедельник утром на фоне роста спроса на рисковые активы, инвесторы оценивают новости о вакцине от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.06 EET курс евро к доллару рос до 1,1873 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1853 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 103,76 иены со 103,85 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 92,27 пункта.
Новости о скором начале массового использования вакцины от COVID-19 снизили опасения рынков вокруг коронавируса и подтолкнули инвесторов к покупкам более рисковых активов. Советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи в воскресенье сообщил, что вакцинация от COVID-19 в США может начаться 11 декабря.
В пятницу стало известно, что компании Pfizer и BioNTech подали запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19.
При этом участники торгов предпочитают сохранять некоторую осторожность, опасаясь, что грядущий праздник Дня благодарения в США может повлечь за собой новый серьезный скачок заболеваемости в стране.
Позднее инвесторы ожидают важную макроэкономическую статистику, которая может повлиять на рыночные настроения. Исследовательская организация Markit Economics опубликует предварительную оценку индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны. Ожидается его снижение до 45,6 пункта с октябрьских 50 пунктов.
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