Японские компании и банки протестируют частную цифровую валюту

Крупные компании Японии согласились на участие в эксперименте по выпуску частной цифровой валюты на единой платформе. Реализация проекта начнется в 2021 году, пишет Reuters.

В группу вошли более 30 компаний, в том числе три крупнейших банка, брокеры и телекоммуникационные фирмы. По словам участников, инициатива необходима для развития цифровизации в стране, где наличные деньги составляют около 80% от общего объема платежей.

Группу возглавил экс-глава Банка Японии Хироми Яамаока. Он указал на большое количество цифровых площадок, ни одна из которых не составила конкуренцию наличным.

«Мы хотим создать структуру, которая сделает различные платформы взаимно совместимыми», - отметил глава группы.

По его словам, выпуском цифровой валюты в рамках эксперимента займутся частные банки. Однако эту задачу могут доверить и другим организациям, добавил Яамаока.

Инициатива не помешает исследованиями японского регулятора по выпуску собственной цифровой валюты, утверждают участники группы. Центробанк и Агентство финансовых услуг страны будут наблюдать за ее реализацией.

Ранее некоторые крупные компании Японии уже проводили эксперименты с цифровой валютой. В 2016 году корпорация Mizuho Financial Group в партнерстве с IBM завершила тестирование актива для новых мобильных платежных сервисов.

В 2017 году гигант финансовой индустрии Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ сообщил о начале пилотных испытаний собственной цифровой валюты MUFG для внутренних операций.