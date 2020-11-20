Аналитики: 95% всех выпущенных биткоинов хранятся на 2% адресов

В сети первой криптовалюты чуть более 2% адресов контролирует 95% текущей эмиссии монет. По оценкам исследователей из компании Flipside Crypto, степень централизации после текущего ралли к новым максимумам с начала года лишь возросла, пишет Bloomberg.

«Смысл в том, что резкий рост цены в последнее время сопровождался повышением концентрации монет на счетах с большими балансами», - заявил Эрик Стоун, глава отдела аналитики данных в Flipside Crypto.

Более детальный анализ, проведенный фирмой, указывает, что из крупных владельцев биткоинов 92,4% приходится на китов, 7% - на криптовалютные биржи, оставшаяся часть - на финансовые инструменты с базовым активом в виде первой криптовалюты. Год назад эти доли составляли 92,3% и 7,7% соответственно.

Такая структура рынка говорит о потенциальном огромном влиянии действий китов на все еще малоликвидный рынок. По мнению специалиста, одна сделка зачастую может значительно изменить цену монеты. Это по-прежнему оставляет розничных инвесторов один на один с «дикими» колебаниями цен.

По данным BitInfoCharts, 51% биткоин-адресов на момент написания содержит менее 0,01 BTC. Всего 0,05% адресов контролируют 61,53% эмиссии.

Источник: Bitinfocharts.

«Киты остаются серьезной силой, однако часто непросто найти их след в конкретном ценовом скачке. Они скорее будут осторожно ликвидировать биткоины небольшими порциями, чем создавать шок предложения, продавливая рынок большими объемами», - предположил Стоун.







