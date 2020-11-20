Доллар 19 ноября укрепляется на новостях о неопредленности с помощью экономике США

Курс доллара в пятницу днем растет к большинству других основных мировых валют после выхода новостей о возможном возврате в казну США сотен миллиардов долларов, предполагавшихся в качестве программы помощи экономике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.56 EET курс евро к доллару снижался до 1,1862 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1873 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 103,78 иены со 103,72 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 92,36 пункта.

Трейдеры обратили внимание на новости из США, где министр финансов Стивен Мнучин запросил у Федрезерва возврат неиспользованных 455 миллиардов долларов из кредитных программ в рамках выделенного ранее в текущем году пакета экономической помощи CARES Act. Срок действия указанных кредитных программ истекает 31 декабря.

Аналитики компании DBS Group мнение которых приводит агентство Рейтер, считает, что эта ситуация может ослабить "непоколебимую веру инвесторов в постоянную поддержку властей, направленную на то, чтобы помочь экономике пережить пандемию".

В то же время глава отдела исследований MUFG Дерек Халпенни (Derek Halpenny) считает, что предпринятый минфином США шаг не будет иметь сильных последствий для финансовых рынков, а риск ущерба для реальной экономики ограничен.