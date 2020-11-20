Финансовые новости
- |
- 20.11.20
- |
- 13:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар 19 ноября укрепляется на новостях о неопредленности с помощью экономике США
12:49 20.11.2020 |
Курс доллара в пятницу днем растет к большинству других основных мировых валют после выхода новостей о возможном возврате в казну США сотен миллиардов долларов, предполагавшихся в качестве программы помощи экономике, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.56 EET курс евро к доллару снижался до 1,1862 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1873 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 103,78 иены со 103,72 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 92,36 пункта.
Трейдеры обратили внимание на новости из США, где министр финансов Стивен Мнучин запросил у Федрезерва возврат неиспользованных 455 миллиардов долларов из кредитных программ в рамках выделенного ранее в текущем году пакета экономической помощи CARES Act. Срок действия указанных кредитных программ истекает 31 декабря.
Аналитики компании DBS Group мнение которых приводит агентство Рейтер, считает, что эта ситуация может ослабить "непоколебимую веру инвесторов в постоянную поддержку властей, направленную на то, чтобы помочь экономике пережить пандемию".
В то же время глава отдела исследований MUFG Дерек Халпенни (Derek Halpenny) считает, что предпринятый минфином США шаг не будет иметь сильных последствий для финансовых рынков, а риск ущерба для реальной экономики ограничен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Санду советует Украине учесть, что «мягкий прямой диалог» не помог Молдове в Приднестровье
|Дмитрий Сологуб: Стоит ли НБУ включать печатный станок
|Зеленский на встрече с послами G7: Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ останется на должности
|Почему бюджетный кризис в конце года был очевиден
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 19 ноября укрепляется на новостях о неопредленности с помощью экономике США
|BNP Paribas и Crédit Agricole изучат возможности межбанковской цифровой валюты
|Справочный курс гривны 20 ноября понижен на 13,40 коп до 28,3543 грн/$1
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 19.11.20
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.11.20
|Остаток средств на корсчетах банков 20.11.20
Это интересно
|Комиссия в App Store снижена вдвое. Но только для малого бизнеса
|Jeep Wrangler впервые в истории получил двигатель V8
|OPPO и Xiaomi выпустят относительно доступные гибкие смартфоны в следующем году
|Samsung планирует освоить выпуск 3-нм продукции в те же сроки, что и TSMC
|На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят
|Представлен Oppo X 2021: первый смартфон со сворачивающимся экраном
|Nissan Micra обновилась и получила дизайнерскую версию