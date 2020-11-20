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BNP Paribas и Crédit Agricole изучат возможности межбанковской цифровой валюты
12:33 20.11.2020 |
Инвестиционные подразделения французских банковских гигантов стали участниками совместного проекта по изучению потенциала и рисков использования межбанковской цифровой валюты на основе блокчейна.
Согласно пресс-релизу, помимо BNP Paribas CIB и CA CIB в пилоте примут участие государственное финансовое учреждение Caisse des Dépôts, а также фирмы Tokeny и The Blockchain Xdev (дочерняя компания Blockchain Group).
Партнеры протестируют урегулирование финансовых операций с цифровыми активами на платформах, использующих технологии Ethereum и Tezos.
Основное внимание они уделят мультивалютным многосторонним сделкам с оцифрованными ценными бумагами, когда security-токены и токенизированные деньги существуют в одном реестре.
Также заинтересованные стороны рассмотрят проблемы совместимости инструмента с другими публичными и частными блокчейнами.
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