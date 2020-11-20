Справочный курс гривны 20 ноября понижен на 13,40 коп до 28,3543 грн/$1

|Показатель
|19.10.2020
|20.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2203
|28.3543
|0.475
Данные: НБУ
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12:22 20.11.2020 |
Национальный банк 20 ноября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 13.40 коп. до 28.3543 UAH/USD.
|Показатель
|19.10.2020
|20.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2203
|28.3543
|0.475
Данные: НБУ
|
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