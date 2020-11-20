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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 20.11.2020
10:48 20.11.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 20 ноября 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|28,3447
|Укрстройинвестбанк
|28,4000
|Укрэксимбанк
|28,3000
|Земельный капитал
|28,4051
|Правекс
|28,3000
|OTP Bank
|28,4500
|Банк инвестиций и сбережений
|28,3000
|Форвард банк
|28,4500
|Креди Агриколь
|28,2700
|Креди Агриколь
|28,4700
|Укрстройинвестбанк
|28,2500
|Банк Сич
|28,5000
|Банк Сич
|28,2500
|Банк инвестиций и сбережений
|28,5000
|Аккордрбанк
|28,2500
|Пивденный
|28,5000
|OTP Bank
|28,2500
|Аккордрбанк
|28,5500
|Ощадбанк
|28,2200
|Правекс
|28,5500
|Форвард банк
|28,2000
|Приватбанк
|28,5714
|Приватбанк
|28,2000
|Глобус
|28,6000
|Коминвестбанк
|28,2000
|Коминвестбанк
|28,6000
|Глобус
|28,2000
|Укрэксимбанк
|28,6000
|Альфа-банк
|28,2000
|Ощадбанк
|28,6800
|Пивденный
|28,1000
|Украинский Капитал
|28,8000
|Украинский Капитал
|27,8000
|Альфа-банк
|28,9500
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрэксимбанк
|33,5000
|Укрстройинвестбанк
|33,5500
|Земельный капитал
|33,4949
|OTP Bank
|33,6500
|OTP Bank
|33,4500
|Банк Сич
|33,6500
|Глобус
|33,4000
|Ощадбанк
|33,6800
|Банк инвестиций и сбережений
|33,4000
|Банк инвестиций и сбережений
|33,7000
|Коминвестбанк
|33,3500
|Форвард банк
|33,7000
|Банк Сич
|33,3500
|Земельный капитал
|33,7225
|Аккордрбанк
|33,3500
|Креди Агриколь
|33,7300
|Креди Агриколь
|33,3200
|Коминвестбанк
|33,7500
|Укрстройинвестбанк
|33,3000
|Аккордрбанк
|33,8500
|Приватбанк
|33,3000
|Правекс
|33,8500
|Пивденный
|33,3000
|Приватбанк
|33,8983
|Форвард банк
|33,2000
|Пивденный
|33,9000
|Альфа-банк
|33,2000
|Украинский Капитал
|33,9000
|Правекс
|33,1000
|Укрэксимбанк
|33,9000
|Ощадбанк
|32,9500
|Глобус
|34,0000
|Украинский Капитал
|32,7000
|Альфа-банк
|34,2000
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