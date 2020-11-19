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Доллар 19 ноября дорожает к мировым валютам на сохранении опасений по пандемии
12:52 19.11.2020 |
Курс доллара поднимается к основным мировым валютам в четверг днем, опасения по пандемии коронавируса из-за статистики по заражениям поддерживают уход от риска, что благоприятно для более надежного доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.52 EET курс евро к доллару уменьшался до 1,1832 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1852 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 104,04 иены со 103,83 иены на прошлом закрытии, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,32%, до 92,61 пункта.
На рынках сохраняются опасения по поводу пандемии коронавируса, так как число новых случаев заражения в мире продолжает подниматься. Некоторые страны фиксируют рекордные показатели, в других - уровень новых заражений остается вблизи максимальных.
Традиционно доллар является более надежным активом, поэтому спрос на него поднимается в случае усиления глобальных рисков. Вторая волна пандемии, как ожидают инвесторы, может сдержать восстановление экономики, пострадавшей во втором квартале от первой волны коронавируса из-за масштабных карантинных ограничений.
Позднее в ходе торгов трейдеры ожидают статистику по США. Так, минтруда страны опубликует данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 14 ноября. Эксперты прогнозируют снижение на 2 тысячи, до 707 тысяч заявок. Позднее Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) США сообщит данные о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в октябре. Как ожидаются, индикатор снизился на 1,2% в месячном выражении - до 6,45 миллиона.
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